"Массовый митинг" Кремля в Ханкенди

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Количество людей, принявших участие в митинге в Ханкенди за день до встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, вызывает широкие дискуссии. По информации армянских источников, в акции приняли участие около 40 тысяч "жителей". В официальных данных, опубликованных азербайджанской стороной за прошедший период, отмечается, что в Ханкенди и его окрестностях проживает 25 тысяч армян. В результате 44-дневной войны большая часть армянского населения, проживающего в Карабахе, покинула регион. Как же получается, что на митинг при этом вышло 40 тысяч человек?

После некоторого изучения этого вопроса становится ясно, что большинство участников митинга не является жителями Ханкенди. Эти люди заранее под разными предлогами были привезены из Армении. Организаторы использовали все возможности административного воздействия, чтобы создать эффект митинга, который был организован в 1988 году. И даже лозунги озвучивались те же, что и в 1988 году - "Не хотим подчиняться Азербайджану", "Хотим сами определять свою судьбу".

Кто организовал "массовый митинг" в Ханкенди?

Из выступлений, заявлений российской стороны очевидно, что Кремль недоволен ходом мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, и в особенности планами западных государств в данном контексте. По этой причине он задействовал все возможности воздействия.

Организация этой акции в Ханкенди показывает также то, что миротворцы принимают непосредственное участие в создании видимости ее "массовости". Беспрепятственный проход "участников" акции по Лачинской дороге свидетельствует о заинтересованности российских миротворцев в ее организации.

"Массовая акция" Кремля в Ханкенди и приказы, которые исполняют российские медиа

С другой стороны, в последнее время резко возросло внешнее вмешательство в продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Наиболее резкая риторика, направленная на подрыв процесса, исходит от северного соседа. Например, за последние две недели в российских медиа резко возросло количество публикаций и сюжетов провокационного характера в отношении Азербайджана. В этих материалах открыто ставится под сомнение территориальная целостность Азербайджана, высказываются мнения, бросающие тень на мирный процесс и посредничество России.

Похоже, что Россия хочет реализовать свои цели в Карабахе как с помощью "многолюдного" митинга, организованного в Ханкенди, так и с помощью давления, оказываемого средствами массовой информации.

Каковы основные цели России?

1. Кремль пытается затянуть процесс подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, чтобы сохранить возможности влияния в регионе, создавая видимость, что "хочет внести свой вклад в мир". Ведь если будет подписан мирный договор, необходимости в российских войсках не будет ни в Карабахе, ни в Армении;

2. Россия хочет оттеснить Запад от участия в мирном процессе. Так как, если Азербайджан и Армения при посредничестве западных государств подпишут мирный договор, Москва будет вытеснена с Южного Кавказа;

3. Пуская в ход "армянскую карту" в Карабахе, она стремится продлить пребывание своих миротворцев в регионе. С этой целью в Карабахе организована "многолюдная" акция с попыткой показать, что армяне, проживающие в регионе, "не хотят жить по законам Азербайджана", и "России важно оставаться в регионе для обеспечения безопасности";

4. Россия пытается показать, что если Армения и Азербайджан согласятся с инициативами Запада, то армяне в Карабахе не будут выполнять принятые решения, и Россия поддержит позицию армян в Карабахе;

5. Россия планирует в конечном итоге повлиять на решения, которые будут приняты на встрече в Сочи.