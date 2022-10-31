В Милли Меджлисе пройдут слушания по законопроекту о политпартиях

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут очередные слушания по законопроекту "О политических партиях".

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в пресс-службе парламента.

Было отмечено, что на основе обращения членов всех политических партий, представленных в парламенте, продолжается работа по подготовке нового закона "О политических партиях".

Очередные слушания, как ожидается, пройдут 4 ноября.