https://news.day.az/politics/1507806.html В Милли Меджлисе пройдут слушания по законопроекту о политпартиях
В Милли Меджлисе пройдут слушания по законопроекту о политпартиях
В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут очередные слушания по законопроекту "О политических партиях".
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в пресс-службе парламента.
Было отмечено, что на основе обращения членов всех политических партий, представленных в парламенте, продолжается работа по подготовке нового закона "О политических партиях".
Очередные слушания, как ожидается, пройдут 4 ноября.
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