Источник: Агентство международной информации Trend

Во время поездки по Карабаху мы стали свидетелями последствий армянского вандализма.

Об этом сказал Trend в понедельник член Турецкого клуба путешественников Селахеттин Эйюбоглу, находясь в Джебраиле, передает Day.Az.

"К сожалению, Запад поддерживает их, закрывает глаза на то, что они делают. С целью нанесения вреда армяне установили мины на этих территориях", - сказал Эйюбоглу.

Однако, по его словам, армяне должны понять, что улучшение отношений с Турцией и Азербайджаном пойдет им только на пользу.

Отметим, что 30 участников Турецкого клуба путешественников посетили освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. Делегацию возглавляет президент клуба путешественников Салман Арындж, имя которого включено в глобальный рейтинг NomadMania.