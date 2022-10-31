Независимый Азербайджан и статус вассала для Армении

31 октября в Сочи состоялась двусторонняя встреча между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В этот же день состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Российский лидер лично встретил прибывших на переговоры лидеров Армении и Азербайджана. Примечательным моментом стало то, как Пашинян пытался спрятаться от дождя и оказался под зонтом Путина. В то время как Президент Ильхам Алиев, как и подобает уверенному в себе лидеру, использовал собственный зонт.

В соцсетях сублиминальный месседж был оценен должным образом. Сравнивая две прошедшие встречи можно в очередной раз убедиться, насколько разными по весовой категории являются Азербайджан и Армения. Баку сохраняет свою независимую внешнюю политику в новых реалиях, опираясь на национальные интересы. В то время как Ереван демонстрирует примитивную и привычную для себя логику, стелясь под ноги поочерёдно Москве, Вашингтону, Парижу, Тегерану и с недавнего времени даже Дели.

Разница, как говорится, налицо. Сколько бы автобусов ни завозили в Ханкенди для организации сходки в преддверии Сочинской встречи, сколько бы ни устраивали провокаций на границе, армяне не смогли получить никаких дивидендов.

Благодаря успешной дипломатии Президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан крепко стоит на ногах, и сегодняшний случай с зонтом на самом деле является показателем независимости, суверенитета и мощи государства.