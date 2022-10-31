Намерен написать мемуары про увиденное в Карабахе

Я намерен написать мемуары про увиденное мной в Карабахе.

Об этом сказал сегодня президент Турецкого клуба путешественников Салман Арынч на пресс-конференции, посвященной поездке в Карабах и Восточный Зангезур, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

При этом, по его словам, этого недостаточно для доведения информации об увиденном в Карабахе до мира.

"Довольствоваться этим нельзя. Нужно проводить и другую работу в этом направлении", - добавил Арынч.