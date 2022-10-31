https://news.day.az/politics/1507862.html Намерен написать мемуары про увиденное в Карабахе - президент Турецкого клуба путешественников - ФОТО
Намерен написать мемуары про увиденное в Карабахе - президент Турецкого клуба путешественников - ФОТО
Я намерен написать мемуары про увиденное мной в Карабахе.
Об этом сказал сегодня президент Турецкого клуба путешественников Салман Арынч на пресс-конференции, посвященной поездке в Карабах и Восточный Зангезур, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
При этом, по его словам, этого недостаточно для доведения информации об увиденном в Карабахе до мира.
"Довольствоваться этим нельзя. Нужно проводить и другую работу в этом направлении", - добавил Арынч.
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