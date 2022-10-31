https://news.day.az/politics/1507863.html Уверены, что город Зангилан в короткие сроки превратится в региональный центр - Вахид Гаджиев
Уверены, что город Зангилан в короткие сроки превратится в региональный центр - Вахид Гаджиев
Уверены, что город Зангилан в короткие сроки превратится в региональный центр.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter специального представителя Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахида Гаджиева.
"Сегодня Всемирный день городов. Уверены, что город Зангилан, полностью разрушенный в период оккупации, в короткие сроки будет восстановлен на устойчивой основе, станет региональным центром с прогрессивными инновациями. В этом направлении уже начата работа", - говорится в публикации.
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