Уверены, что город Зангилан в короткие сроки превратится в региональный центр.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter специального представителя Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахида Гаджиева.

"Сегодня Всемирный день городов. Уверены, что город Зангилан, полностью разрушенный в период оккупации, в короткие сроки будет восстановлен на устойчивой основе, станет региональным центром с прогрессивными инновациями. В этом направлении уже начата работа", - говорится в публикации.