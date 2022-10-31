Реджеп Тайип Эрдоган вручил Теймуру Мусаеву награду VIII Всемирного турецкого медицинского конгресса

Сегодня в рамках проходящего в Стамбуле Всемирного тюркского медицинского конгресса состоялась церемония награждения министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств наградой конгресса "За почтение к истории медицины и к общему наследию".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Азербайджана, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил награду министру здравоохранения Азербайджана Теймуру Мусаеву.