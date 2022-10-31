https://news.day.az/politics/1507873.html Реджеп Тайип Эрдоган вручил Теймуру Мусаеву награду VIII Всемирного турецкого медицинского конгресса - ВИДЕО
Реджеп Тайип Эрдоган вручил Теймуру Мусаеву награду VIII Всемирного турецкого медицинского конгресса - ВИДЕО
Сегодня в рамках проходящего в Стамбуле Всемирного тюркского медицинского конгресса состоялась церемония награждения министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств наградой конгресса "За почтение к истории медицины и к общему наследию".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Азербайджана, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил награду министру здравоохранения Азербайджана Теймуру Мусаеву.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре