Владимир Путин об итогах встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Встреча в Сочи создала хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного текста. Тем не менее я согласен, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов для урегулирования ситуации в целом. Причем имею в виду и события недавнего прошлого, и события, которые произошли два года назад. Все-таки нам удалось тогда договориться по принципиальным вопросам. Сегодняшняя дискуссия говорит, что мы можем договариваться о будущем наших всех стран",- сказал он.

По словам Путина, Россия со своей стороны будет делать все, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто.

"Мы будем продолжать этот диалог, продолжать поиск решений, которые необходимы, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте",- отметил президент России.