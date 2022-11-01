Объявлены дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, в повестку дня заседания, которое состоится 5 ноября, включен 21 вопрос:

Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 8 Ноября − Днем Победы, законопроект О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми" (третье чтение), законопроект О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (третье чтение), законопроект О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение), законопроект О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение) и др.