Карабахский конфликт - это уже история

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

31 октября в Сочи состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трехсторонней встрече предшествовала встреча лидеров Азербайджана и России.

По итогам трехсторонней встречи стороны приняли заявление. Одним из ключевых моментов, связанных с заявлением, стало неиспользование в нем слова "Карабах". Итоги встречи в Сочи - очередная дипломатическая победа Президента Ильхама Алиева.

Основные моменты заявления:

- Воздерживаться от применения силы и угроз ее применения.

- Решать все проблемы исключительно на основе признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

- Подчеркнута важность активизации подготовительных работ для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

- Продолжить изучение взаимоприемлемых решений на основе предыдущей деятельности. Москва окажет всестороннюю поддержку в этой работе.

- Азербайджан и Армения приветствуют готовность официальной Москвы и впредь оказывать всяческую поддержку процессу нормализации отношений между двумя странами, а также обеспечению стабильности на Южном Кавказе.

- Подчеркивается важность формирования позитивной атмосферы для продолжения диалога между азербайджанской и армянской общественностью, экспертами и религиозными лидерами.

Неудачные дипломатические попытки Пашиняна на встрече в Сочи

Армянская сторона, как и всегда, попыталась делать жалкие заявления о якобы "притеснении" со стороны Азербайджана. Премьер-министр Армении, утверждая, что Азербайджан якобы нарушил границу с Арменией в мае 2021 года, просил включить в итоговое заявление восстановление статуса-кво до мая 2021 года. Кроме того, Пашинян предпринял попытку отражения в заявлении инцидента, произошедшего на границе 13-14 сентября. Видя, что эти попытки не увенчались успехом, Пашинян попытался воспрепятствовать принятию заявления, но и это было безуспешным. В итоге заявление было принято.

Армения, которая разными способами пытается затянуть мирный процесс, должна сделать правильные выводы из встречи в Сочи и предпринять шаги для установления мира в регионе не на словах, а на деле.

Для Армении, которая сегодня переживает социально-экономический кризис, принятие новых реалий и присоединение к сотрудничеству может стать самым полезным шагом.