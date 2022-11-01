Азербайджано-алжирские отношения выходят на новый этап развития

Источник: Агентство международной информации Trend

1 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Алжира прибыл в эту страну для участия в 31-м саммите Лиги арабских государств в статусе почетного гостя.

Напомним, что 1-2 ноября Алжир в четвертый раз примет саммит Лиги арабских государств.

Помимо глав 22 государств-членов Лиги арабских государств, на саммит в качестве почетных гостей были приглашены Президенты Азербайджана и Сенегала, а также генеральные секретари Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Приглашение Президента Ильхама Алиева в очередной раз на престижное мероприятие в качестве почетного гостя является показателем высокого авторитета главы государства и в исламском мире.

Алжир признал независимость Азербайджана 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Алжиром были установлены 22 апреля 1994 года. В 2016 году в этой стране было учреждено посольство Азербайджана. Дипломатический офис Алжира в Азербайджане начал свою деятельность в 2015 году, а в 2019 году в нашей стране было учреждено посольство Алжира.

Между двумя странами осуществляется активное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОИС, Движения неприсоединения. 25-26 октября 2019 года Президент Алжира Абделькадер Бенсалах посетил Азербайджан с целью участия в 18-м саммите Движения неприсоединения. Между парламентами обеих стран также существуют дружественные связи. Так, в Милли Меджлисе (парламент) действует азербайджано-алжирская межпарламентская рабочая группа, а в парламенте Алжира действует алжирско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы.

Алжир, одно из самых богатых государств африканского континента, является страной с пятой по величине экономикой на континенте с годовым валовым национальным продуктом в размере 113,6 миллиарда долларов. В Азербайджане зарегистрированы пять алжирских компаний, работающих в сфере услуг, торговли и сельского хозяйства. В течение 1995-2022 годов Алжиром в Азербайджан было инвестировано 504,9 тысячи долларов. В 2021 году объем торгового оборота Азербайджана с Алжиром составил 1 373,200 тысячи долларов, в том числе импорт - 1 363,700 тысячи долларов, экспорт - 9,5 тысячи долларов, внешнеторговое сальдо составило -1 354,2 тысячи долларов. В январе-сентябре 2022 года объем торгового оборота составил 865,75 тысячи долларов, в том числе импорта - 845,94 тысячи долларов, экспорт - 19,81 тысячи долларов, внешнеторговое сальдо составило -826,13 тысячи долларов.