В Милли Меджлисе обсуждают сотрудничество с НПО

1 ноября в парламенте Азербайджана по инициативе комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным организациям проходят слушания по сотрудничеству между парламентом Азербайджана и НПО.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в слушаниях принимают участие председатель комитета Фазаил Ибрагимли, руководители и представители неправительственных организаций.

Ибрагимли отметил важность сотрудничества между парламентом и НПО.

"Сегодня нам нужно крепкое единство", - сказал он.