https://news.day.az/politics/1507968.html В Милли Меджлисе обсуждают сотрудничество с НПО
В Милли Меджлисе обсуждают сотрудничество с НПО
1 ноября в парламенте Азербайджана по инициативе комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным организациям проходят слушания по сотрудничеству между парламентом Азербайджана и НПО.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в слушаниях принимают участие председатель комитета Фазаил Ибрагимли, руководители и представители неправительственных организаций.
Ибрагимли отметил важность сотрудничества между парламентом и НПО.
"Сегодня нам нужно крепкое единство", - сказал он.
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