Лукашенко обрушил надежды армян на ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко обрушил надежды армян на то, что ОДКБ может быть втянута в конфликт Еревана и Баку.

Как передает Day.Az, белорусский лидер заявил, что посредничества РФ в урегулировании достаточно и призвал членов ОДКБ (намекая на председательствующую Армению - ред.) не использовать организацию для решения внутренних проблем.

"Необходимо забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Это должно происходить без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана", - подчеркнул Лукашенко на встрече в Минске с генсеком Станиславом Зясем.

Ранее на встрече стран-участниц ОДКБ, состоявшейся 28 октября, председательствующий в организации Пашинян, задавал глупые вопросы и высказывал нелогичные тезисы, пытался обвинить участников дискуссии в бездействии, мол, грубо говоря, "почему никто не помогает Армении, не расправляется с Азербайджаном". Судя по кадрам, присутствовавшие были сыты по горло поведением армянского премьера. Молчание прервал президент Беларуси Александр Лукашенко, посадив Пашиняна на место. Отвечая на необоснованные претензии премьера Армении, белорусский лидер подчеркнул, что если Ереван будет затягивать мирный процесс на Южном Кавказе, то будет лишь хуже.

"Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос - дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Президентом Ильхамом Алиевым, если надо - попросите Президента России, и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже! Вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Воваевич!", - отметил Лукашенко.