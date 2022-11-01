Начались консультации по межпарламентским контактам Азербайджана, России и Армении

Совет Федерации России начал консультации с целью запуска трехсторонних межпарламентских контактов с Азербайджаном и Арменией для укрепления доверия между сторонами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Во вчерашнем совместном заявлении лидеры России, Азербайджана и Армении акцентировали, среди прочего, важность формирования позитивной атмосферы между АР и РА для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Имеем в виду задействовать механизмы двусторонних межпарламентских комиссий с АР и РА для реализации этой задачи. Соответствующие консультации по линии Совета Федерации уже начались", - добавил он.