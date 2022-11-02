В Сочи с плюсами остался только Азербайджан

Итоги сочинской встречи можно назвать весьма скромными. Учитывая, что Азербайджан никаких ожиданий от этой встречи не имел и главным для него было защитить собственные позиции, то можно сказать, что с плюсами осталась в основном только азербайджанская сторона.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По словам нашего собеседника, как можно увидеть по итоговому заявлению, не только обсуждений некоего статуса Карабаха (о чем ни в Ереване, ни в Москве даже не мечтали) в Сочи не было, но Карабах вообще не упоминался. Президент Ильхам Алиев с первых минут встречи с Владимиром Путиным заявил, что карабахский конфликт два года назад завершен и ушел в историю. Это значит, что даже обсуждать этот вопрос Баку не будет ни с Москвой, ни, тем более, с Ереваном, не то что что-то подписывать.

"У Пашиняна был свой план. Заключался он в том, чтобы при помощи российской стороны, организации информационного давления на Баку и сгона карабахских армян на митинг в Ханкенди актуализировать стремление "карабахского народа" к самоопределению. Все это оказалось пустышкой. Пашинян надеялся, что вопрос прав и безопасности армян Карабаха будет хотя бы просто упомянут как в последнем заявлении Шарля Мишеля, будет хотя бы просто отмечено, что стороны обсудили возможность продления срока миссии РМК. Армению также волновала поддержка России по ситуации на границе, но и это не попало в итоговое заявление. Мы видим общие слова и сглаженные формулировки.

План Пашиняна, думаю, был такой: иметь возможность сказать, что он старался, рассчитывая на поддержку России, но такой поддержки не получил. И это даст ему возможность заткнуть рты своим пророссийским оппонентам внутри Армении. Скорее всего, с пустыми руками он вернется и из Ирана, и рассуждения Кочаряна что для усиления Армении нужно держаться за Россию и Иран, окажутся посрамленными. Тут Пашинян может извлечь определенные дивиденды, если не для Армении, то для себя, для своей политики разворачивания государства в сторону Вашингтона и Парижа", - сказал Мусабеков.

Что касается России, то она, как отметил наш собеседник, в изоляции, и ей хотелось продемонстрировать миру, что с ней считаются, что играет модераторскую роль. И если раньше в Москве несколько свысока относились к усилиям Шарля Мишеля и рассматривали брюссельскую платформу как вспомогательную в армяно-азербайджанском урегулировании, то в какой-то момент там поняли, что слишком погрузились в украинскую тематику, а Москва тем временем сама превратилась во вспомогательную платформу в этом вопросе.

Это была попытка восстановить и подчеркнуть свои позиции. В какой-то мере, считает политолог, Москве удалось это продемонстрировать. Но вопрос то не в том, что собрались и отметили ее роль, а в том, в чем эта роль будет заключаться в будущем, будет она расти или уменьшаться. Судя по всему, учитывая положение, в котором находится сейчас Россия, эта роль будет сокращаться, считает Мусабеков. А приоритет будет все больше отдаваться двусторонним переговорам. Стоит ожидать также роста усилий коллективного Запада в направлении достижения прогресса в урегулировании отношений и фиксации его посредством хотя бы рамочного соглашения о мире.

"Короче говоря, в плюсе по итогам Сочи, повторю, осталась в основном только азербайджанская сторона. Почему "в основном"? Думаю, мы все же взяли что-то на себя - какое-то устное обязательство не форсировать меры по принуждению к миру Армении, пока не закончится двухмесячный срок, который был дан Еревану на подготовку и подписание мирного договора", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева