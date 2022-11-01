https://news.day.az/politics/1508118.html Отчет ANAMA по итогам работы за месяц
Отчет ANAMA по итогам работы за месяц
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 1-31 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 1 373 противопехотные и 461 противотанковая мины, а также 2 301 неразорвавшийся боеприпас.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 3 246,02 гектара, говорится в сообщении.
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