Помощник Президента провел служебное совещание в Нахчыване

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает во вторник Day.Az, посетив памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в центре города Нахчыван, он возложил цветы к памятнику и почтил память великого лидера. В Музее Гейдара Алиева он ознакомился с экспонатами, отражающими жизнь и многогранную государственную деятельность общенационального лидера.

На встрече с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым состоялся широкий обмен мнениями по вопросам материально-технического обеспечения армии, соединений и воинских частей, дислоцированных в АР, повышения профессионализма личного состава, мер по улучшению служебно-боевых и бытовых условий.

Было проведено служебное совещание с участием представителей Отдельной общевойсковой армии, Отдельной Нахчыванской бригады Внутренних войск МВД, Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" Государственной пограничной службы и МЧС Нахчыванской АР, а также руководителей войск и соединений, заслушаны доклады.

В соответствии с требованиями и рекомендациями Президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, доведены до сведения поручения по укреплению боеспособности Вооруженных сил, обеспечению их более эффективным вооружением и боевой техникой, дальнейшему совершенствованию взаимосвязей между военными учреждениями, обеспечению участия в международных учениях, защите прав военнослужащих и предстоящим задачам в направлении улучшения социально-бытовых условий.

В рамках визита был проведен осмотр государственной границы, зданий штабов, общежитий военнослужащих, медпунктов и других военных объектов, а также бронетанковой боевой техники, авиационной эскадрильи и средств военного назначения, находящихся на вооружении подразделений, проведены встречи с личным составом воинских частей. Военнослужащим, отличившимся на службе, были присвоены очередные звания и вручены подарки.