Разоблачено незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана

Службой государственной безопасности осуществляются комплексные следственные мероприятия, связанные с тайным привлечением иранскими спецслужбами граждан Азербайджанской Республики к военным учениям за пределами страны, их финансированием и направлением деятельности, удержанием в сфере влияния шантажом и другими насильственными методами с целью их использования против интересов государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в СГБ, оперативно-следственными мерами установлено, что под контролем иранских спецслужб, путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей, тайно создано незаконное вооруженное формирование, состоящее из граждан Азербайджанской Республики, за аналогичные преступные деяния с 2018 года по решению суда которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и передано в международный розыск, в настоящее время скрывающиеся в Иране Ибрагимбейли Тохид Алим оглу, Асадов Ровшан Эльчин оглу, Мамедов Орхан Камран оглу, Гаджиев Эльшад Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и другие.