Участие Президента Ильхама Алиева на саммите в Алжире - показатель растущего авторитета Азербайджана в мире

Участие Президента Ильхама Алиева в 31-м Саммите Лиги арабских государств, который проходит в столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир, является показателем растущего авторитета Азербайджана в мире.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как отметил наш собеседник, саммит состоялся в период растущей инфляции, нехватки продовольствия и энергии, а также резкого роста стоимости жизни на Ближнем Востоке и в Африке. Это насущные проблемы, характерные сегодня для многих стран мира, и которые Азербайджан, под руководством Президента Ильхама Алиева, преодолевает с впечатляющими результатами.

"Общая экономическая политика Азербайджана, в том числе культурный туризм, газопроводная инфраструктура, пищевая промышленность, сельское хозяйство и запасы природного газа; все эти отрасли очень хорошо себя зарекомендовали. Азербайджан стоит на вершине международного рейтинга высокоэффективной государственной политики на фоне других стран мира. Экономические реформы Азербайджана являются полезным примером для арабоязычных государств, собравшихся на саммите в Алжире. Руководители арабских правительств могут узнать, как отстаивать в своих странах ценности мультикультурализма, братского сосуществования различных религий. Участникам алжирского саммита следует обратить внимание на солидные макроэкономические показатели и ту незаменимую роль, которую Азербайджан продолжает демонстрировать в обеспечении региональной безопасности и геополитической стабильности Европы", - подчеркнул он.

По его словам, саммит предоставил Алжиру прекрасную платформу для расширения возможностей сотрудничества с Азербайджаном, в частности, в области нефтяной инженерии, сельского хозяйства и туризма.

"Алжир, крупнейшая по территории страна Африки, демонстрирует арабскому миру, что Азербайджан поощрял и постоянно укреплял стратегическое партнерство с Израилем. Это прекрасный пример тесного двустороннего партнерства, которое является результатом многовекового сосуществования мусульманских и еврейских общин в Огузском районе Азербайджана.

Успешный пример Азербайджана в добыче нефти и газа и технологий, используемых для защиты окружающей среды от загрязнения, также оказал положительное влияние на правительство Алжира. Азербайджан является крупным производителем нефти и газа и воспринимается европейскими странами как один из ключевых поставщиков энергоресурсов во время глобального энергокризиса, вызванного войной в Украине. Таковы некоторые из основных причин, по которым Президент Азербайджана был приглашен в качестве почетного гостя на Саммит в Алжире, который проходит впервые за последние три года", - сообщил американский эксперт.

Питер Тейс напомнил, что последний раз Лига арабских государств, состоящая из 22 членов, проводила свой саммит в 2019 году, до начала пандемии коронавируса. С тех пор новые вызовы радикально изменили повестку дня региона - установление дипломатических отношений между Израилем и четырьмя арабскими странами, а также последствия войны в Украине.

"Обсуждения на саммите были сосредоточены на продовольственном и энергетическом кризисах, усугубленных войной, которая имела разрушительные последствия для Египта, Ливана и Туниса, а также других арабских стран, пытающихся импортировать в большом объёме пшеницу и топлива для удовлетворения спроса населения. Это проблемы, с которыми Азербайджан очень хорошо справился, несмотря на пандемию COVID-19 и глобальную волну инфляции, которая разрушает экономику Европейского Союза и других стран. Сомали сильно пострадала от сильнейшей за два десятилетия засухи, которая опустошила большую часть страны. Другие вопросы, которые могут быть решены, включают серию соглашений о нормализации, которые Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко подписали с Израилем за последние три года. Другие страны Лиги арабских государств также склонны к нормализации дипломатических отношений с Израилем", - считает наш собеседник.

По мнению американского эксперта, высокоэффективная структура внешней политики Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева сделала возможным участие Азербайджана в крупном глобальном саммите в Алжире. Правительство Азербайджана добилось впечатляющих результатов в установлении тесных политических и экономических партнерских отношений с некоторыми из крупнейших экономик, входящих в G20 (Большая двадцатка - ред).

"Азербайджан мастерски справляется с председательством в Движении неприсоединения (ДН). Баку успешно организовал XVIII Саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения, состоявшийся 25 и 26 октября 2019 года на тему "Отстаивание Бандунгских принципов для обеспечения согласованного и адекватного ответа на вызовы современного мира". Азербайджан является твердым сторонником сильных демократических институтов, привержен нормам международного гуманитарного права и имеет роль ключевого глобального игрока в регионе. Все эти постулаты и достижения во внешней политике Азербайджана произошли благодаря политике Президента Ильхама Алиева", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов