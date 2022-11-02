Эрдоган утвердил законопроект о продлении пребывания турецких военных в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект о продлении еще на один год срока действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующее распоряжение.