https://news.day.az/politics/1508194.html Эрдоган утвердил законопроект о продлении пребывания турецких военных в Азербайджане
Эрдоган утвердил законопроект о продлении пребывания турецких военных в Азербайджане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект о продлении еще на один год срока действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующее распоряжение.
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