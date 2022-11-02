Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, сегодня укрепляет позиции на глобальной арене.

Об этом сказал Trend сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка (ВБ) Исмаил Серагельдин, передает Day.Az.

"В условиях нынешних глобальных кризисов Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева проявил себя как стабилизирующая сила, например, в плане энергетической безопасности", - сказал сопредседатель Центра.

По его словам, после Второй Карабахской войны Азербайджан проявил желание и волю жить в мире с Арменией.

"Необходимо выдвинуть идею гораздо более активного Южного Кавказа, где Азербайджан, Грузия и Армения работают вместе на благо региона. Это может стать примером для всего мира - как постконфликтный период можно превратить в процветающее будущее", - сказал Исмаил Серагельдин.

По словам сопредседателя Центра, Азербайджан сегодня также гораздо более заметен на глобальной арене, чем 10 лет назад, в том числе благодаря Международному центру Низами Гянджеви, значение и присутствие которого за эти годы выросли на международном уровне.

"Даже во время пандемии, из-за которой были приостановлены многие международные конференции, Центр, приумножив свои усилия, провел много онлайн-встреч. Мы также обсудили со Всемирной организацией здравоохранения важность вакцинации и ее доступность, после чего подписали Меморандум о взаимопонимании", - отметил он.

По словам Исмаила Серагельдина, при поддержке Международного центра Низами Гянджеви состоялся IX Глобальный Бакинский форум с участием 350 гостей из 53 стран, в котором приняли участие 6 действующих президентов и 2 премьер-министра, а также 36 бывших глав государств и правительств.

"Я очень надеюсь, что на следующем Глобальном Бакинском форуме, который планируется провести с 9 по 11 марта, соберется еще больше участников. В настоящее время мы работаем над тематикой форума и основными темами дискуссий. Собираемся представить их в ближайшее время", - добавил он.