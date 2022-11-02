США постараются обеспечить переговоры между Арменией и Азербайджаном

"В ближайшие месяцы мы продолжим работать над тем, чтобы через наших партнеров и многосторонние организации ускорить и обеспечить переговоры между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе".

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Отвечая на вопрос о состоявшейся в Сочи встрече лидеров Азербайджана, Армении и России, Нед Прайс подчеркнул, что США не были участниками этой встречи:

"Так как мы не были участниками этой встречи, нам нечего об этом сказать. Однако госсекретарь Блинкен неоднократно подчеркивал, в том числе, на встрече с участием двух министров иностранных дел в Нью-Йорке, что мы привержены армяно-азербайджанскому миру и переговорам между двумя странами. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению устойчивого мира, как раз обе страны заявляют, что хотят мира. Так что, в ближайшие месяцы мы продолжим работать над тем, чтобы через наших партнеров и многосторонние организации облегчить и обеспечить переговоры между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе".