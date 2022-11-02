https://news.day.az/politics/1508262.html В Брюсселе обсудят делимитацию азербайджано-армянской границы - ДАТА
В Брюсселе обсудят делимитацию азербайджано-армянской границы - ДАТА
Третье заседание комиссии по делимитации и безопасности азербайджано-армянских границ состоится завтра, 3 ноября, в столице Бельгии - Брюсселе.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.
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