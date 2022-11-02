Армянский национализм был вскормлен на французской доктрине

Имеется огромный и богатый исторический пласт, на основе которого Азербайджан сегодня может и будет развивать отношения с мусульманскими странами и Лигой арабских государств в том числе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и парв человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

Считаю знаковым участие Президента Ильхама Алиева в работе саммита Лиги арабских государств в Алжире. Азербайджан пока что имеет статус наблюдатели в ЛАГ. В ближайшее время, думаю, этот статус будет расти и меняться. Во-первых, Лига арабских государств играет важную роль в исламском мире, ЛАГ является серьезным политическим и экономическим объединением, которое защищает интересы своих членов, влияет на политику многих регионов, в том числе Ближнего Востока, Средиземноморья, Магриба, и с мнением Лиги считаются даже европейские государства.

Связи Азербайджана с арабским миром имеют большую историю. С 7-8 веков ислам начал распространяться на территории исторического Азербайджана. Это нынешний Азербайджан, Южный Азербайджан, пространство от Дербента до Хамадана. Вопреки принятым воззрениям, ислам распространялся на этих землях свободно и добровольно. Ничем не обосновано и ошибочно мнение, что ислам насаждался огнем и мечом. На самом деле все было иначе. В хадисах и сказаниях со времен праведного халифа Умара, одного из сподвижников Пророка, рассказывается о том, что ислам распространяется на этих территориях добровольно. В своих письмах халиф давал соответствующие наставления.

Азербайджан постепенно играл все большую роль не только в мусульманском мире, но и в международных процессах вообще. Тем более, что тюрки-огузы, предки нынешних азербайджанцев, стали авангардом исламского мира и противостояния с крестоносцами Западной Европы после начала Крестовых походов. Пиком этого противостояния стало практически полное освобождение в 11-12 веках Ближнего Востока, Средиземноморья и Иерусалима от крестоносцев, от княжеств, которые те создали, изгоняя огнем и мечом мусульман, евреев и даже христиан. Во главе этого движения стояли такие представители военной аристократии-огузы, как известный всем Салахаддин Айюби, как Махмуд Зянги. После этого на Ближнем Востоке были созданы блистательные государства зянгидов и айюбидов. Эта плеяда государств имела прямое отношение к Азербайджану. Еще одним знаковым государством было азербайджанское государство Атабеков.

Все это говорит о серьезном вкладе Азербайджана в развитие Ближнего Востока. Плюс огромное количество ученых, поэтов, писателей, астрономов - все это огромный пласт и багаж, опираясь на который, Азербайджан может и будет развивать отношения с мусульманским миром и Лигой арабских государств в том числе.

Выступление Президента Ильхама Алиева на саммите в Алжире было знаковым и очень смелым. Он поднял те проблемы, которые волнуют арабские страны, мусульманский мир. И далеко не все представители исламского мира говорят так смело о том, о чем говорил Президент Ильхам Алиев. В первую очередь, это история колониализма, захватнической политики Франции за последние 200-250 лет, особенно в период наполеоновских завоеваний и после них, в течение всего 19-го века. В результате этой политики страны Магриба - Северной Африки были опустошены, здесь были проведены тотальные этнические чистки и геноцид. Свыше полутора миллионов человек были истреблены в различных эпизодах войны алжирцев с французами за свою независимость. Алжирский и не только алжирский народы арабского востока принесли большие жертвы на алтарь своей свободы.

Французы коллекционировали трупы, отрезанные уши и головы алжирцев и представителей других арабских народов, позировали с ними и демонстрировали на потеху публике. Поэтому когда кто-то утверждает, что Франция является колыбелью демократии, свобод и культуры, следует признавать, что одним из элементов этой культуры было варварство и глумление над трупами.

В результате французской агрессии страны арабского мира и, в первую очередь, Магриба были отброшены на века назад. Несмотря на то, что Франция давала образование и какую-то часть культуры, она при этом жестоко подавляла всяческие ростки свободомыслия, варварски наказывала за стремление к свободе колонизированных народов. Страна, которая ратовала за демократию, равенство и братство, самыми изощренными способами топила в крови любые попытки своих колоний обрести свободу. Это один из основных показателей лицемерия французской политики и Франции как таковой.

Президент Азербайджана также обратил внимание на то, что Франция тотально минировала территории бывших колоний, из которых убегала, когда эти народы поднимались на освободительную борьбу. Президент Ильхам Алиев дал понять, что ту же проблему переживает после армянской оккупации и Азербайджан - свыше миллиона мин были заложены армянами на захваченных ими территориях. Во многом можно провести параллели между колониальной политикой Франции и оккупационной политикой Армении. Во многом армянский национализм был вскормлен на французской доктрине, провозглашающей превосходство над другими народами и звериную ненависть к мусульманам.

Поэтому поражение Армении так болезненно было воспринято во Франции - видимо, она восприняла это как свое собственное поражение.

Подводя итог, хочу сказать, что впереди Францию и другие страны, поддерживающие нацистскую политику Еревана, ждет еще немало поражений и разочарований.

Лейла Таривердиева