https://news.day.az/politics/1508293.html Требуем справедливости для азербайджанских журналистов, убитых во время агрессии Армении - МИД
Требуем справедливости для азербайджанских журналистов, убитых во время агрессии Армении - МИД
Требуем справедливости для 9 азербайджанских журналистов, убитых во время военной агрессии Армении против Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом в среду говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на официальной странице в Twitter.
"Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы чтим память и требуем справедливости в связи с 9 азербайджанскими журналистами, которые были убиты в ходе армянской военной агрессии против Азербайджана", - сообщается в публикации.
Напомним, что 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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