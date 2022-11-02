Требуем справедливости для азербайджанских журналистов, убитых во время агрессии Армении

Требуем справедливости для 9 азербайджанских журналистов, убитых во время военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом в среду говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на официальной странице в Twitter.

"Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы чтим память и требуем справедливости в связи с 9 азербайджанскими журналистами, которые были убиты в ходе армянской военной агрессии против Азербайджана", - сообщается в публикации.

Напомним, что 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.