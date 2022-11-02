МВД Азербайджана о разрыве мины в Джебраиле

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию о минном инциденте в селе Мехдили Джебраильского района.

Как сообщили Day.Az в среду из пресс-службы министерства, водитель Ахмедов Ильгар Хейбат оглу, 1972 года рождения, выехавший за пределы установленного безопасного маршрута, подорвался на противопехотной мине.

"Водитель, выполнявший работы по транспортировке, связанные со строительной сферой, был эвакуирован сотрудниками полиции из опасной зоны и доставлен в больницу. Расследование по факту разрыва мины продолжается", - говорится в сообщении.