https://news.day.az/politics/1508366.html Отменено судебное решение по "Тертерскому делу" в отношении 11 человек
Отменено судебное решение по "Тертерскому делу" в отношении 11 человек
Отменено судебное решение по "Тертерскому делу" в отношении 11 человек.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, решение было оглашено на заседании под председательством судьи Гянджинского суда Тейюба Мухтарова.
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