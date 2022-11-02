Отменено судебное решение по "Тертерскому делу" в отношении 11 человек.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, решение было оглашено на заседании под председательством судьи Гянджинского суда Тейюба Мухтарова.

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