https://news.day.az/politics/1508388.html Заявление НПО Азербайджана в связи с минным террором, осуществляемым Арменией
Заявление НПО Азербайджана в связи с минным террором, осуществляемым Арменией
Азербайджанские неправительственные организации (НПО) распространили заявление в связи с минным террором, осуществляемым Арменией, сообщает в среду Day.Az.
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