Заявление НПО Азербайджана в связи с минным террором, осуществляемым Арменией

Азербайджанские неправительственные организации (НПО) распространили заявление в связи с минным террором, осуществляемым Арменией, сообщает в среду Day.Az.

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