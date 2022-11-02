Международный центр Низами Гянджеви представил видеоотчет о встрече высокого уровня в Нью-Йорке

Международный центр Низами Гянджеви представил видеоотчет о встрече высокого уровня, организованной в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на тему "Мир, безопасность, трудности, вызванные климатическим кризисом, и подход к этому партнеров", сообщает в среду Day.Az.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, премьер-министр Албании Эди Рама, Президент Латвии Эгилс Левитс, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Исмахан Элуафи, нобелевские лауреаты Гарольд Вармус, Кайлаш Сатьяртхи, Мохаммад Юнус, бывшие главы государств и правительств, а также экс-министры иностранных дел.