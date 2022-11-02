Минобороны подаст в суд на военнослужащего Сабухи Абдуллаева

1 ноября военнослужащий запаса Сабухи Абдуллаев на некоторых интернет-каналах сделал не соответствующие действительности и совершенно непрофессиональные заявления о Военно-воздушных силах (ВВС) Азербайджана и проектах по модернизации их систем вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.

"Мнения, высказанные этим человеком о наших ВВС, совершенно безосновательны, это не что иное, как ложь и клевета. Мы расцениваем это как провокацию и преднамеренные попытки нанести ущерб репутации азербайджанской армии. В связи с ложными и безответственными обвинениями Сабухи Абдуллаева, командование ВВС примет в его отношении соответствующие меры в судебно-правовой плоскости", - говорится в сообщении.