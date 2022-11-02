Уроки большой политики от Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите ЛАГ

Автор: Акпер Гасанов

Это был очень своевременный и важный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Алжир, где глава нашего государства был почетным гостем саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Ведь Азербайджан является председателем Движения неприсоединения. Визит в Алжир был важен по целому ряду причин. И начать нужно с того, что из себя представляет ЛАГ.

Это международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных. Состоит из 22 государств-членов. Среди которых такие богатые страны, как Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт. Безусловно, в интересах Азербайджана развитие отношений с этими государствами.

Особенно в пору, когда мировая экономика вступает в фазу стагнации. Безусловно, инвестиции из стран-членов ЛАГ в экономику Азербайджана были бы крайне важны. Особенно, если они будут вложены в восстановление освобожденных в результате 44-дневной войны территорий нашей страны. Плюс, нужно учитывать и то, что многие страны-члены ЛАГ являются государствами, обладающими большими запасами нефти и газа, что также очень важно ныне, в пору, когда Европа озабочена проблемами обеспечения своей энергетической безопасности.

Вот и Алжир, принимавший нынешний саммит ЛАГ является одной из крупнейших мировых кладовых газа. По оценкам экспертов, речь идет о запасах в 4 триллионов кубометров. Кроме того, она располагает запасами нефти в объеме до 1,5 млрд тонн. Алжир может играть в будущем важную роль и как транзитное государство, через которое может быть проложен газопровод из Африки в Европу. Но, для этого нужно существенное обновление его инфраструктуры.

Для ее модернизации и расширения необходимы огромные инвестиции. И тут можно указать на то, что ситуация в мире стремительно меняется. То, что было нерентабельным вчера, вполне может показаться рентабельным сегодня или завтра. В любом случае, опыт Азербайджана, как государства, уже реализовавшего огромное число нефтегазовых проектов и сыгравших большую роль в обеспечении энергетической безопасности Старого Света, может быть важна и интересна для Алжира.

При этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже осуществил то, что принято называть высшим политическим пилотажем. Он посетил памятник Славы и мученичества и Национальный музей моджахедов в столице Алжирской Народно-Демократической Республики Алжире. Памятник славы и мученичества, воздвигнутый в память о бойцах, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Алжира, был открыт в 1982 году по случаю 20-летия независимости страны.

И это не все. "Резня, совершенная Францией против народа Алжира, - это событие, которое мир никогда не должен забывать. Франция вела страшную войну против алжирского народа. В результате этой страшной бойни погибло 1,5 миллиона человек", заявил глава нашего государства, выступая на саммите ЛАГ. Это был урок истории и большой политики в исполнении Президента Азербайджана.

Напомню, что Франция оккупировала Алжир в 1830 году. За почти полтора века оккупации и войн за независимость, то есть с 1830 по 1962 годы, французами было убито более 1,5 миллиона человек. И что вы думаете? Действующий президент Франции стал автором поистине аморального заявления. Посетив, теперь уже свободный и независимый Алжир, Макрон заявил, что это надо еще проверить, существовали ли алжирцы как нация до того, как он стал французской колонией. Вот так выглядит французский фашизм во всей "красе".

Ничего иного от главы государства, который поддерживает оккупацию Арменией азербайджанских земель и выступает с лживыми и бездоказательными заявлениями в адрес Азербайджана, и ожидать не стоило. В любом случае, перед нами яркое доказательство того, насколько мудрым политическим деятелем мирового масштаба является Президент Азербайджана и насколько мелок, во всех смыслах слова, глава французского государства.

Уверен, что в Алжире надолго запомнят слова поддержки, озвученные Президентом нашей страны. Уверен также, что в ЛАГ запомнили и выступление главы Азербайджана, который рассказал про факты исламофобии со стороны Армении. "Армения проводила политику этнической чистки против Азербайджана, совершила акты вандализма на азербайджанских землях. После освобождения этих территорий мы увидели, что здесь все разрушено со стороны Армении", подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Он указал также на то, что более 260 граждан Азербайджана погибли или пострадали с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных Арменией. Таким образом, все страны-участники нынешнего саммита ЛАГ из первых уст получили сведения о вопиющих преступлениях, совершенных и совершаемых поныне Аренией. И это - еще одно доказательство того, сколь важен и успешен был визит Президента Азербайджана в Алжир, на мероприятие, собравшее все влиятельные арабские государства.