Азербайджанский газ сыграет важную роль в становлении Турции как энергетического хаба

Турция предпринимает шаги для становления энергетическим хабом. Азербайджанский газ сыграет в этом важную роль.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местному телеканалу ATV.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы стать энергетическим хабом. Требовалась диверсификация источников и маршрутов. Это не один источник, и не один маршрут, мы должны доставлять его по определенным регионам. У нас есть связанные с Азербайджаном нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Этот вопрос мы подробно обсуждали с Президентом Ильхамом Алиевым во время моего последнего визита в Азербайджан", - сказал он.

По его словам, дополнительный газ, который будет поставляться с помощью TANAP, также сыграет важную роль в этом процессе.

"Мы также построим свои помещения для их хранения. Мы также установим терминал сжиженного газа. Поставку кораблями будем осуществлять также отдельно. А открытие месторождений газа в Черном море придаст нам другую силу", - добавил он.