Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам.

Как передает Day.Az, обращение посольства размещено в среду на странице посольства в Facebook.

"В связи с Днем Победы и Днем Государственного флага Азербайджанской Республики, а также Постановлением № 396 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 октября 2022 года график работы консульского отдела посольства был временно изменен. Консульский прием будет закрыт 6, 7, 8 ноября 2022 г., прием будет проводиться 5 и 9 ноября 2022 г. Часы приема остаются без изменений. В случаях, когда требуются срочные и незамедлительные меры, обращайтесь по телефонам 0994089943 и 0735050000.

Принимая во внимание, что объявление от 11 октября 2022 года о приостановке консульского приема в целях безопасности заявителей на время воздушных тревог было неверно воспринято рядом наших граждан, в том числе некоторыми СМИ, как общее прекращение работы консульских служб и даже посольства, и вопросы по этому поводу все еще поступают, мы хотели бы обратить внимание на следующее пояснение. Воздушная тревога - это предупреждение о том, что жилой район может подвергнуться удару с воздуха, и жителям рекомендуется укрыться в целях собственной безопасности. Как известно, в период воздушной тревоги предприятия и объекты общепита прекращают прием посетителей и возобновляют свою работу после окончания действия тревоги. Учитывая, что с 10 октября 2022 года столица Киев более интенсивно подвергается авиаударам, было принято обязательное решение о приостановлении консульского приема на период времени объявления воздушной тревоги в Киеве. Когда нет воздушной тревоги, консульский прием продолжается по объявленному графику (прием заявлений с 10:00 до 13:00 в рабочие дни, выдача готовых документов с 15:00 до 17:00)", - говорится в обращении.

Посольство вновь просит граждан, которые решили остаться в Украине во время эвакуационной волны, или вернуться после эвакуации, следует соблюдать осторожность во время воздушной тревоги, находиться в укрытии или относительно безопасном месте, соблюдать требования и рекомендации государственных органов, привести в порядок документы, а граждан, которые планируют приехать в Украину, перенести поездку на другое время, если нет срочной и серьезной причины.

"Также по поводу недостоверной информации о том, что посольство эвакуировано из Украины в определенное время, хотим отметить, что посольство никогда не закрывалось и сотрудники не эвакуировались из Украины. В связи с риском перехода боевых действий в столицу Киев, посольство, как одно из последних дипломатических представительств, было временно перемещено в город Львов 8 марта 2022 г. и возвращено в Киев 28 апреля 2022 г. и возобновило свою деятельность. Консульская служба работало каждый день недели с 24.02.2022 по 31.07.2022, а с 01.08.2022 в официальные рабочие дни.

В связи с обнаружением попыток оказания помощи нашим гражданам посторонними лицами в обмен на финансовую заинтересованность в пользовании услугами консульского отдела, хотим предупредить, что консульский прием осуществляется только уполномоченным сотрудником и никаким посторонним лицам не давались полномочия в этом отношении. Пошлина для услуг консульского отдела, предусмотренная статьей 16 Закона Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", взимается только путем оплаты на банковский счет (оплата наличными не допускается). По решению правительства Азербайджана с 3 марта 2022 года граждане освобождены от уплаты пошлины для получения свидетельства на возвращение (документ выдается бесплатно), которое заменяет паспорт, в размере 10 долларов, предусмотренное пунктом 16.1.2 вышеуказанного Закона. Посольство просит не принимать никаких предложений о помощи ни от кого в обмен на финансовую заинтересованность, а в случае возникновения таких случаев предоставить информацию по электронному адресу [email protected]", - говорится в обращении.