Восстановление Карабаха осуществляется на основе новой модели управления.

Об этом сказал в четверг специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в рамках этой модели созданы проекты по восстановлению территорий и возвращению бывших переселенцев.

"Карабах является стратегической территорией нашей страны. Все территории, города и села восстанавливаются в соответствии с новой моделью. Основным приоритетом является также пропорциональное использование ресурсов Карабахского региона, а постепенное возвращение бывших беженцев в свои дома", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что указами главы государства были созданы органы, работа которых заключается в полном восстановлении освобожденных территорий. Основой для восстановительных работ служат международный опыт, всестороннее планирование и эффективная координация работы соответствующих структур..

Гусейнов отметил, что созданы генеральные планы городов Физули, Шуша, Агдам и Гадрут.

"Завершается создание планов восстановления сел Туг, Суговушан и других. Отмечу, что на сегодняшний день от мин очищены 13 процентов освобожденных территорий, в частности 23 процента территории Агдама, 18 процентов - Физули, 12 процентов - Тертера и 2 процента - Ходжавенда", - сказал он.

Гусейнов сообщил, что строятся 9 магистральных автодорог и две железные дороги.

"Ведутся также работы по созданию критической инфраструктуры. В ближайший период будут созданы 4 школы, 2 центральные больницы, 2 мечети, 4 музея и парка", - добавил он.