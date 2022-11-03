Азербайджан создает модель постконфликтного строительства

Модель постконфликтного строительства Азербайджана находится в центре внимания всего мира.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал заместитель председателя - руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов на конференции, организованной партией совместно с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций на тему "Модель постконфликтного строительства под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева", посвященной второй годовщине Победы в 44-дневной войне.

Он отметил, что освобождение земель страны от оккупации является результатом целенаправленной политики.

"Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева создает модель постконфликтного строительства", - сказал Будагов.

По его словам, на основе реалий, созданных Азербайджаном, определены основные принципы мирной повестки дня.

"Открытие Зангезурского коридора означает формирование широкого и многогранного сотрудничества. Концепция строительства в постконфликтный период находится в центре внимания всего мира. Для каждого азербайджанца является большой гордостью жить и работать в этот славный период нашей истории", - сказал Будагов.