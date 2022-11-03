Армянского выскочку посадили на место на российском ТВ

Автор: Мехти Ахмедзаде

На российском ТВ постоянно идут пропагандистские передачи, на которых всегда можно заметить хотя бы одного армянского или проармянского эксперта. Лица эти чаще всего порят чушь с экранов телевизора и обычно на это никто не обращает внимания, в частности ведущие, ибо дают возможность высказаться. Но на этот раз выступавший с истеричным голосом представитель армянства был поставлен на место.

В эфире передачи "Кто против?" на Россия-1 Араик Степанян, которому приписана должность президента академии геополитических проблем, попытался поднять антисемитскую истерию, как это.

"...Конечно, не согласны с этими выводами. Хочу напомнить один факт, что при Нетаньяху был насильно сбит российский самолет. Погибли 15 офицеров России. Хочу напомнить, что это они, по их вине...Наш министр обороны заявил, что по вине Израиля...", - заикаясь, кричал Араик, как его перебил и поставил на место ведущий политического ток-шоу.

"Араик, стороны прошли через конфликтную точку и все урегулировали. Вы к чему сейчас?" - спросил ведущий, на что армянский так называемый "эксперт" начал истерично оправдываться.

Участники передачи отметили, что конфликт, упомянутый Араиком, давно исчерпан, и обе стороны удовлетворены. Также они посоветовали армянскому выскочке не забывать детали.

Впрочем смотрите сами:

Армянство никогда не теряет возможность обвинить еврейское государство во всяких грехах. И неудивительно. Ненависть среди армян против других народов пропагандируется десятилетиями. Кроме тюркофобии и азербайджанофобии, это еще и антисемитские настроения. Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться со взглядами других, но в моноэтнической стране все еще сохраняются неонацистские и антисемитские тенденции, имеющие исторические корни.

Подобное поведение Степаняна, притворяющегося "патриотом России" (излюбленная тактика российских армян - ред.) в очередной раз доказывает, что армянское лобби то и дело пытается продвинуть свою повестку дня, паразитируя на российском ТВ. Да, обычно это работает, ибо ведущие сами часто занимают проармянскую позицию, но на этот раз выскочку ударили лицом в его же наделанную пакость. Возникает вопрос. Как такому человеку могла достаться должность "президента академии геополитических наук"? Ответ прост - конечно же, предоставлено по блату армянского лобби.

Из-за таких лиц, как Степанян, Симоньян, Багдасаров и других псевдопатриотов, российские СМИ трансформировались в мобильные команды обслуживания армянских политических интересов в российском информационном пространстве. Это беспрецедентный в мировой практике факт, когда одна из ключевых сфер в системе интересов любого государства - информационная политика и безопасность - управляется, регулируется и манипулируется представителями другого государства.

Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ формируют общественное мнение России, манипулируют фактами и осуществляют подмену понятий в интересах армянства, но в ущерб государственных интересов России. Они же аккумулируют вокруг России пространство информационного и политического отторжения и раздражения, выводят из числа партнеров России ключевые государства региона. И в итоге ведут к ослаблению России по всему периметру ее внешнеполитических интересов, включая страны СНГ, способствуют дезориентации и деградации огромной российской аудитории, что приводит к ссорам и недопониманиям с другими дружественными странами и их народами. Но благо постепенно армянство начало натыкаться на противостояние, ибо в РФ уже понимают - ни к чему хорошему такое поведение не приведет.