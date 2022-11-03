https://news.day.az/politics/1508570.html Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан - ФОТО
Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан - ФОТО
Я благодарю учреждения, которые создали условия, чтобы мы чувствовали себя как дома.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
"Именно благодаря вам британцы любят приезжать в Азербайджан, жить и работать здесь", - говорится в публикации.
Самир Гулиев
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