Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан

Я благодарю учреждения, которые создали условия, чтобы мы чувствовали себя как дома.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Именно благодаря вам британцы любят приезжать в Азербайджан, жить и работать здесь", - говорится в публикации.

Самир Гулиев