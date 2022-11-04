Засланца Варданяна запускают в большую игру

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наверное, все помнят бесконечные разговоры армян и их покровителей о бумерангах, возмездиях, божьей каре и прочих небесных молниях, которые падут на головы азербайджанцам, если те только посмеют изменить статус-кво, установившийся после Первой карабахской войны.

Вообще, слово "бумеранг" стало одним из самых часто употребляемых агитпропом и до 44-дневной войны и иллюстрировало угрозу того, что в случае попытки освобождения своих земель Азербайджан увидит армянские танки уже на улицах Баку. И ведь как армяне угадали - их танки действительно прошли по улицам азербайджанской столицы, а сегодня любой гражданин и гость Азербайджана может, уплатив определенную сумму, поглазеть на свидетелей позора армянской армии в Парке трофеев.

Армянские прорицатели до Второй карабахской прозревали будущее и видели там также дикое международное давление на Баку, санкции, ввод на территорию Азербайджана российских, иранских армий, сил ООН, армады пришельцев с Альфы Центавра и так далее. "Никто не позволит Азербайджану вести войну с армянами, Баку пожалеет, если посмеет менять силой статус-кво",- утверждал агитпроп. Но тут армянские "астрологи" промахнулись. Война началась и закончилась победой Азербайджана, а санкции и прочие страшилки так и не подоспели.

Вспомнилось это сегодня потому, что российская газета "КоммерсантЪ" взяла интервью у нового главаря карабахских сепаратистов Рубена Варданяна, и тот, по армянской традиции, грозил азербайджанской стороне международными санкциями и молниями небесными. За что - наверное, все понимают. Трогательная беседе заметно нервничающего корреспондента и пытающегося выглядеть уверенным мошенника прошла на фоне древнего албанского монастыря Гянджасар под подозрительно частый звон колоколов. Мы, конечно, не специалисты в расписании колокольного звона в армянизированных храмах, но что-то подсказывает, что частили они для создания определенного звукового фона болтовне господина Варданяна.

Интервью продлилось более получаса и вместило в себя весь традиционный набор армянских фантазий и иллюзий, которые и довели этот народ до крушения всех надежд. По ответам российского миллиардера тоже как-то не чувствовалось уверенности в завтрашнем дне, хотя он и хотел казаться эдаким крутым парнем, уверенным в себе и каждом своем слове. Сразу скажем, что будем продолжать называть Варданяна российским миллиардером, хотя он и утверждает, что отказался от российского гражданства. Отказ от гражданства это представление, призванное отвести в тень тот факт, что этот товарищ оказался в Карабахе не из патриотических чувств, а следуя определенному плану, рожденному явно не в его голове. Варданян должен заменить собой скомпрометированного статусом военного преступника Араика Арутюняна, чтобы попытаться придать ему некую легитимность в глазах мира. Варданян нужен для возбуждения нового витка сепаратистской истерии, на которую Арутюнян уже просто не тянет. Та же Москва не может даже лишний раз упоминать имя Араика, потому что на него заведено дело в Баку. Ну как можно работать в таких условиях, скажите на милость?

Очень жаль, что под видео, выставленным "КоммерсантЪ", закрыты комментарии. Иначе молодой человек, что так нервничал, задавая свои наводящие вопросы, услышал бы много интересного. Не только непечатного, но и очень конкретного. Например, о том, как "несгибаемые арцахцы" прятались сотнями в подвалах и лесах, ожидая окончания войны, а потом, переодеваясь в женское платье, бежали в Армению. Армяне один из немногих народов, живущих на своей земле? Да ладно! А вот эксперты, в том числе российские, считают, что армяне это типичный диаспоральный народ, которого не держат корни на "исторической родине".

Да много чего мог бы узнать российский журналист, если бы получил соответствующее задание. Но сложившаяся, и особенно после Сочи ситуация требует других подходов. Армяне уже двести лет успешно используются для дестабилизации Южного Кавказа, и сегодня, к сожалению, ничего не изменилось. Рубик джан это очередной предмет из набора инструментов. Но в этот раз выбран предмет поувесистее, чем какой-нибудь дохлятина-поэт или бывший комсомольский активист.

Азербайджан однозначно отказал армянам в статусе, а миротворцам - в мандате. В Сочи изменить эту его позицию не удалось, и теперь стоит ждать расширения провокаций. Не военных, конечно (столкнуться с Азербайджанской армией никто больше не рискнет), а информационных. Варданян будет все чаще появляться в российских СМИ на фоне церквей и под колокольный звоне. Но заказчикам этой кампании все же стоит иметь в виду, что Варданян для Баку - никто, как и его формула "жить рядом, но не вместе". Для Азербайджана существует только одна формула: либо вместе, либо давай до свидания. "Нащупывать баланс", как говорит Варданян, с ним никто не будет. Нащупывать баланс российский мошенник может на своих банковских счетах, но не на чужой земле.

Одним словом, судя по всему, пришло время канонизировать образ Рубена Варданяна как лидера "борьбы" армянской общины Карабахского региона Азербайджана. Организаторы всего этого непотребства, несомненно, прекрасно понимают, что ничего из этого не выйдет, да и не "независимость карабахского народа" цель долгосрочного плана. Цель - не допустить мира в регионе, потому что мир кому-то очень помешает. Кому? Догадайтесь с трех раз.