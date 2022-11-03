https://news.day.az/politics/1508575.html Азербайджанские военнослужащие завершили программу НАТО «Боевая подготовка»
Азербайджанские военнослужащие завершили программу НАТО «Боевая подготовка»
В Монсе, Бельгия, прошла ежегодная конференция в рамках программы НАТО "Концепция операционных возможностей".
Как сообщили Day.Az в Минобороны, на конференции с участием представителей различных штабов НАТО, а также военнослужащих Азербайджанской армии было особо подчеркнуто, что наша страна широко использует программу КОВ и обладает передовым опытом среди государств-партнеров.
За успешное участие нашим военнослужащим полномочным представителем альянса был вручен сертификат "Готов к бою".
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