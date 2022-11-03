Азербайджанские военнослужащие завершили программу НАТО «Боевая подготовка»

В Монсе, Бельгия, прошла ежегодная конференция в рамках программы НАТО "Концепция операционных возможностей".

Как сообщили Day.Az в Минобороны, на конференции с участием представителей различных штабов НАТО, а также военнослужащих Азербайджанской армии было особо подчеркнуто, что наша страна широко использует программу КОВ и обладает передовым опытом среди государств-партнеров.

За успешное участие нашим военнослужащим полномочным представителем альянса был вручен сертификат "Готов к бою".