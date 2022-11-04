Готовность Азербайджана ко всем вызовам и угрозам не должна вызывать ни у кого сомнения

Происходящие на Южном Кавказе и вблизи нашего региона процессы требуют готовности ко всем вызовам и угрозам со стороны подразделений Вооруженных Сил Азербайджана, а также органов безопасности страны. С этой точки зрения следует подходить к учениям с воинскими частями Сил специального назначения под руководством одного из легендарных героев 44-дневной войны генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева, которые проводились у южных границ Азербайджана. Важнейшим моментом для Азербайджана является обеспечение неприкосновенности и безопасности границ страны.

Об этом в интервью Day.Az сказал политический эксперт Эльчин Мирзабейли.

Принимая во внимание щекотливую ситуацию в регионе, продолжил он, всестороннее сотрудничество между Арменией и Ираном, которое переходит на все более открытый уровень, усиление воинственной риторики, а также тот факт, что обе страны являются спонсорами терроризма, учения азербайджанских спецназовцев необходимо принять как должное.

"Недавние операции Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) еще раз подтвердили, что пятая колонна внутри страны, симпатизирующая Ирану, может совершать различные провокации на территории Азербайджана и вблизи границ. Хотел бы напомнить, что сразу же после восстановления суверенитета Азербайджана Иран часто прибегал к саботажу в отношении нашей страны. Были возбуждены многочисленные уголовные дела, где Иран в той или иной степени был причастен к преступлениям", - отметил он.

Как подчеркнул наш собеседник, лица, подозреваемые в терроризме, особо тяжких преступлениях против государства, члены незаконных вооружённых формирований; лица, совершившие идеологические провокации и другие противоправные действия против Азербайджана и находящиеся в международном розыске, в настоящее время проживают на территории Ирана. Более того, Иран не только отказывается выдать этих преступников Азербайджану, но даже использует их в своих провокациях против нашей страны.

"Несмотря на то, что Иран находится под жесткими санкциями и граждане этой страны имеют серьезные социально-экономические проблемы, правительство ежегодно тратит на КСИР около миллиарда долларов США. Несмотря на фантастический дефицит бюджета Ирана, увеличение на 240% выделенных средств КСИР в бюджете на 2022-23 годы, фактически сигнализирует об официальном намерении Тегерана увеличить количество диверсионных групп за пределами страны. В то же время увеличение на 56% средств, выделяемых на пропагандистско-диверсионные ресурсы режима в иранском бюджете, также вскрывает невидимые аспекты планов официального Тегерана, которые более заметно проявлялись в прошлом", - заключил Эльчин Мирзабейли.

Абдул Керимханов