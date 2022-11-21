Падшая армянская армия

Автор: Мехти Ахмедзаде

Министерство обороны Армении продолжает свои попытки хоть каким-то образом возродить труп под названием "армянская армия". Вооруженные силы государства-агрессора и оккупанта были разгромлены Азербайджаном во время Второй Карабахской войны, по результатам которой наша страна освободила от оккупации свои суверенные территории. "Железный кулак" Армии Азербайджана доказал, что "непобедимая армянская армия" - это всего лишь неудачный миф, место которому на свалке истории.

Тем менее, сегодня снова стало известно о том, что оборонное ведомство Армении, пытаясь восполнить ряды армии, использует для этого женщин.

Около 1,5 тыс. граждан Армении якобы подали заявки на участие в курсах Минобороны по стрельбе. Причем большинство из них, как отмечают армянские СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря Арама Торосяна, - женщины (около 1,3 тысяч). Сообщается, что курсы будут проводиться по выходным. Первое занятие пройдет 5 ноября, а пока формируются группы. Как отметил Торосян, на данном этапе курсы пройдут в Ереване, а затем их проведут и в областях: "Весьма вероятно, что они станут периодическими".

Ну нет мужчин в стране, не осталось. Часть дезертировала и продолжает заниматься этим "бравым" делом, часть была ликвидирована на территории Азербайджана. Ну не распускать же теперь "армию", если так ее можно назвать.

В середине октября министр обороны Сурен Папикян (не является военным - прим.) на заседании правительства поделился планами о разработке программы военной подготовки для женщин, которые, по его словам, желают получить навыки стрельбы из боевого оружия. Папикян сообщил, что в ведомство обращается много женщин, которые "просто мечтают служить в армии". Минобороны на призыв прекрасной половины общества с радостью откликнулось и, как видим, разрабатывало соответствующую программу и придумало курсы на стрельбище.

Ну если армянским мужчинам это не под силу служить, может, получится у женщин. Учитывая отток мужчин из страны, очевидно, что министерству обороны Армении больше делать нечего. Это шаг отчаяния.

Сегодня армянская армия до сих пор находится в коматозном состоянии и, скорее всего, больше никогда не восстановится ввиду того, что она была разграблена "бывшими" в лице Кочаряна и Саргсяна, а остатки вовсе дезертировали или были ликвидированы победоносной Азербайджанской армией. Напомним, что недавно в Армении хотели принять закон и узаконить дезертирство. В конце августа этого года Минобороны РА предложило разрешить солдатам-срочникам досрочную демобилизацию за 24 млн драмов (почти 60 тысяч долларов - ред.). Простыми словами - убежать от армии легально.

Армянская армия всегда являлась проектом бестолковым и не подлежит восстановлению, ибо число уклонистов и дезертиров растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Беглецы всегда есть и готовы заплатить любую сумму, лишь бы не служить. Но странная получается картина - в армии не хватает мужчин, но при этом им дают возможность увильнуть от службы? Парадоксально. Создается впечатление, что армянскому правительству женщин совсем не жалко. Подобные нелогические цепочки армянского руководства, несомненно, заслуживают насмешек.

Короче говоря, над прекрасной половиной населения Армении нависла серьезная угроза. Идея компенсации недостатка мужского населения за счет населения женского не покидает военное руководство страны. В условиях демографического кризиса, оттока молодежи призывного возраста Армения оказалась в очень "интересном" положении.

Напрашивается еще один вопрос - что будет делать Ереван, когда и женщины начнут дезертировать и убегать из страны? Время покажет.