Недавно армянское правительство запретило въезд в Армению армянской пропагандистке Маргарите Симоньян и первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину. Теперь стало известно, что въезд запретили и Семену Багдасарову.

Об этом он заявил в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", отвечая на вопрос Соловьева.

Багдасаров выступал против так называемого "вашингтонского варианта" мирного договора. Он также осмелился обвинить правительство России в "бездействии на Южном Кавказе".

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя запрет на въезд в Армению однофамилицы заявил, что она, ее муженек и им подобные - это манкурты разных стран с армянскими фамилиями, которые проявят неуважительное отношение к Армении, ее независимости или позволят себе очень оскорбительные выражения в отношении бывших руководителей страны, между прочим, в частных беседах.

Отметим, что в последнее время вышеперечисленные лица армянского происхождения, паразитирующие в РФ, выступали с обвинениями в адрес правительства Армении, обвиняя Ереван в предательстве России, русофобии и антироссийских настроениях. Также их возмущает то, что ведутся переговоры по мирному договору с Азербайджаном, который должен быть подписан до конца года.