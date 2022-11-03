В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино.

"Рады приветствовать в Брюсселе комиссию по делимитации азербайджано-армянской государственной границы во главе с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым на третьем заседании. Европейский союз настоятельно призывает стороны предпринять шаги для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границ", - говорится в публикации.