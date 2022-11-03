https://news.day.az/politics/1508629.html В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации - ФОТО
В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации - ФОТО
В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино.
"Рады приветствовать в Брюсселе комиссию по делимитации азербайджано-армянской государственной границы во главе с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым на третьем заседании. Европейский союз настоятельно призывает стороны предпринять шаги для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границ", - говорится в публикации.
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