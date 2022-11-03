Руководители ОО «Альянс» и АМИ Trend обсудили перспективы сотрудничества

Представители Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" обсудили в среду с директором АМИ Trend Ильгаром Гусейновым перспективы сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе переговоров, состоявшихся в офисе агентства, стороны обсудили вопросы, связанные с информационным сопровождением деятельности организации, разработкой официального сайта "Альянса" и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече приняли участие глава ОО "Альянс" Фахри Абасов, члены правления и участники организации Эльдар Азизов, Бахруз Теймуров, а также Мурад Гейдаров и Эльшад Гасанов.

Отметим, что Общественное объединение ветеранов органов спецслужб "Альянс" зарегистрировано министерством юстиции пятого мая 2004 года.

Основной целью объединения является оказание помощи социальной адаптации ветеранов органов спецслужб, материальной, моральной и другой практической помощи членам объединения.