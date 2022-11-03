Во время 44 дневной войны Иран поддерживал Армению

Как передает Day.Az об этом Olaylar сообщил председатель Партии национального единства Юнус Огуз, отметив, что для этого есть достаточно причин:

"Соседнее государство уже более 30 лет угрожает Азербайджану, экспортируя наркотики в нашу страну; втягивает нашу молодежь в суеверия и невежество, а врагу Азербайджана тоесть Армении помогала и до сих пор помогает в любых вопросах".

Председатель также добавил, что даже во время 44-дневной войны Иран был на стороне Армении: "Ни разу за 30 лет наше соседнее государство, не предъявлял о выполнении резолюций ООН; не высказывал возражений против владельцев, содержащихся свиней в мечетях на оккупированных территорий. В последнее время Иран стала демонстрировать больше мускулов. И наконец, в мечети поприветствовал свиновода, а точнее премьер-министра Армении с книгой Корана... Я могу продолжить, эту перечень но этого достаточно для того чтобы наш президент дал отказ на визит в Иран".