Военнослужащие из Азербайджана были награждены в НАТО

В рамках программы НАТО "Концепция оперативных возможностей" (КОВ) в городе Монс (Бельгия) состоялась ежегодная конференция.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на конференции с участием представителей различных штабов НАТО и военнослужащих Азербайджанской Армии было особо отмечено, что наша страна широко использует программу КОВ и обладает передовым опытом среди стран-партнеров.

Было отмечено, что Палубная группа ВМС, заявленная в Объединение Совместных Сил, успешно приняла участие в оценивании второго уровня (NEL-2) по "Воспрещению действий в море", проведенном в Турции в рамках программы КОВ НАТО, и была признана подразделением "Готовым к бою".

За успешное участие полномочные представители альянса вручили нашим военнослужащим сертификат "К бою готов".