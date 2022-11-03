Пашиняну придется подписать мирный договор

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Наргиз Садыхова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раз за разом пытается найти страну или же силу за рубежом, которая станет своего рода "спасением" для провокационной политики Еревана, поможет Армении продолжать затягивать вечные "переговоры" с Азербайджаном, а может и вовсе избавит армянские власти от необходимости подписания мирного договора с Баку. Попытки эти одна за одной проваливаются - сначала не удалось в Европе, недавно - в Сочи, и теперь премьер-министр Армении поехал за помощью в Иран.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на выгоде для собственной страны и народа, начать реальный процесс нормализации отношений с Азербайджаном, определить границы и открыть наконец региональные коммуникации, Пашинян продолжает лихорадочно искать "защитников". Достаточно обратить внимание на активность армянского премьера в последние недели. После сентябрьской провокации армянской стороны и жесткого ответа азербайджанской армии Пашинян ринулся к Западу. Реакции от ОДКБ, на которую Пашинян рассчитывал, он так и не дождался, потому первой в очереди была Франция. Мы помним предвзятое интервью французского президента Эмманюэля Макрона и других парижских чиновников - шума было много, однако ситуация никак не изменилась в пользу Армении. Тут стоит отметить и "усилия" Макрона на четырехсторонней встрече в Праге, где французскому президенту так и не удалось ни оказать давление на Азербайджан в вопросе европейской миссии на границе, ни выторговать хоть что-то, что можно было бы скормить армянам ради голосов собственных избирателей из числа армянской диаспоры.

После неудачи с Францией Никол Пашинян вновь дернулся в сторону союзников по ОДКБ, созвав внеочередной саммит организации. На этот раз от Воваевича не стали отделываться дежурными словами - вместо этого он получил шквал критики от Александра Лукашенко и Владимира Путина - причем почему-то записывал все это в небольшой блокнот. Видимо, именно записывая все это, премьер-министр Армении сумел наконец уяснить, что Азербайджан вообще-то один из основных партнеров всех государств-участников этой организации, и портить отношения с Баку ради агрессорских амбиций и провокаций Еревана никто из них не намерен.

Последняя попытка в расчете на поддержку России была предпринята Пашиняном в Сочи. К этому армянский премьер постарался подготовиться - тут он и заранее заявил о поддержке "российских предложений по нормализации", и сказал, что готов подписать документ о продлении миссии российских миротворческих сил еще аж лет на 10-20. Не зря, видимо, в блокнотик записывал. Старался как мог - но снова пшик. В итоговом заявлении лидеров Азербайджана, РФ и Армении по итогам переговоров в Сочи не было ни слова ни о Карабахе, ни о миротворцах, ни о поддержке Армении. Зато было много положений о принципе территориальной целостности стран и неприкосновенности их границ.

Короче, не получилось. Что бы сделал нормальный лидер в этой ситуации? Строил бы свои дальнейшие действия исходя из того, что сложившаяся реальность никуда не денется. Что сделал Пашинян? Он полетел за помощью в Иран, на переговоры с президентом этой страны Ибрагимом Раиси.

Иран все последние десятилетия открыто демонстрировал проармянскую позицию, выступая против интересов нашей страны. Достаточно вспомнить о том, как в период почти 30 лет оккупации наших земель, Тегеран не на словах, а на деле оказывал Армении разного рода поддержку, о том, как через Иран шли не очень хорошо прикрытые поставки материалов, горючего и оборудования армянским формированиям. И речь не только о том же Раиси: и предыдущие иранские руководители принимали высшее руководство Армении как чуть ли не братьев и лучших друзей - прекрасно при этом зная, что руки Кочаряна и Саргсяна по локоть в крови мирных азербайджанцев. Ни это, ни уничтожение мусульманских кладбищ и святынь на оккупированных территориях Азербайджана не останавливало официальных лиц в Тегеране от воодушевленных встреч с армянскими президентами и премьерами, от бравурных заявлений о вечной дружбе и братстве их стран и народов, от переговоров о взаимном сотрудничестве и совместных проектах. Так что в том, что Пашинян уже в третий раз прилетел в Иран просить о помощи, нет ничего удивительного. Более того, как и в предыдущие разы, Тегеран снова заговорит о поддержке Еревана, о каких-то "красных линиях" для себя и так далее.

Парадокс в том, что Иран, будучи страной мусульманской, где ислам исповедует свыше 80 процентов населения, оказывает открытую поддержку Армении - стране, совершившей геноцид против азербайджанских мусульман, стране, которая на протяжении 30 лет оккупации азербайджанских территорий разрушала там мечети, содержала в них свиней. Все это показывает общественности, в том числе азербайджанской, двуличие иранского режима и убеждает нас в том, что Иран находится далеко не на стороне ислама и мусульман, в чем он так яростно пытается всех убедить.

Пашинян, в очередной раз делая ставку на откровенно двуличных союзников вместо того, чтобы окончательно выбрать путь нормализации отношений с Азербайджаном и подписать долгожданный мирный договор, лишь снова ведет свою страну в никуда. Ни Франция, ни Иран, ни ОДКБ не спасут Армению и Пашиняна от неизбежности принятия региональной реальности, созданной Президентом Ильхамом Алиевым. Эта реальность - единственный актуальный путь для Еревана, который к тому же приведет армянскую экономику и общество к очевидным экономическим выгодам и решению таких критических проблем, как нищета и безработица. И чем быстрее это поймут армянские власти и остатки реваншистов, тем будет лучше для всего региона.