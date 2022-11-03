Баку и Ереван договорились ускорить работу по делимитации границ

МИД Азербайджана распространил заявление о третьей встрече комиссии по делимитации границ с Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, 3 ноября в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна соответственно состоялось третье заседание комиссий сторон по вопросам делимитации и безопасности границ.

Перед началом заседания генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского союза Стефано Саннино поприветствовал делегации обеих стран, пожелал успехов работе комиссий и подтвердил готовность Евросоюза и впредь оказывать помощь в вопросах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян выразили благодарность Совету Европейского союза за организацию встречи.

Учитывая договоренности, достигнутые на уровне руководителей Азербайджана и Армении в различных форматах, стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели организационные и процедурные вопросы.

В целях определения правовых рамок совместной деятельности комиссий стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы и Комиссии по вопросам делимитации и безопасности азербайджано-армянской государственной границы.

Стороны договорились в рабочем порядке определить дату и место проведения четвертого заседания комиссий.