Армяне открыли огонь в направлении Кяльбаджара

3 ноября в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на этом направлении, приняли адекватные ответные меры.