https://news.day.az/politics/1508703.html Армяне открыли огонь в направлении Кяльбаджара - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армяне открыли огонь в направлении Кяльбаджара - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
3 ноября в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии, расположенные на этом направлении, приняли адекватные ответные меры.
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