Фуат Октай прибыл в Азербайджан

Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом Октай написал на своей странице в Twitter.

"Мы находимся в Азербайджане для участия в 10-м заседании Межправительственной совместной экономической комиссии Турции и Азербайджана и укрепления нашего сотрудничества во всех областях", - отметил вице-президент Турции.