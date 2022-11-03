https://news.day.az/politics/1508708.html Фуат Октай прибыл в Азербайджан - ФОТО
Фуат Октай прибыл в Азербайджан - ФОТО
Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом Октай написал на своей странице в Twitter.
"Мы находимся в Азербайджане для участия в 10-м заседании Межправительственной совместной экономической комиссии Турции и Азербайджана и укрепления нашего сотрудничества во всех областях", - отметил вице-президент Турции.
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